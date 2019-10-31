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31.10.2019
ЦАМТО

Минобороны Дании подписало контракт на закупку дополнительных самоходных гаубиц "Цезарь"

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САУ "Цезарь" Франция. Первый показ демонстрационного образца 155-мм. Фото: alternathistory.org.ua.

ЦАМТО, 30 октября. Французская компания Nexter подписала с Организацией оборонных закупок и материального обеспечения МО Дании (DALO) контракт на поставку четырех дополнительных 155-мм СГ "Цезарь" на шасси с колесной формулой 8x8.

Как сообщает Edrmagazine.eu, дополнительное соглашение подписано представителями DALO и Nexter по результатам двухлетних переговоров. Как планируется, после поставки всех гаубиц в составе СВ Дании будут сформированы три батареи по 6 установок в каждой. Одна машина будет использоваться для обучения.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2017 года DALO по итогам тендера заключила с Nexter Systems первый контракт на поставку 15 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Цезарь" на шасси с колесной формулой 8x8. Соглашение включало опцион на поставку 6 дополнительных установок. Новые СГ заменят принятые на вооружение в 1965 году устаревшие гаубицы M109.

Стоимость приобретения первых 15 гаубиц "Цезарь" оценивается в 300 млн. крон (43,6 млн. долл.). Комплект поставки включает систему управления огнем, начальный комплект запасных частей, обучение личного состава и оказание услуг обслуживания в течение 10 лет. Планируется, что поставки будут завершены в середине 2020 года.

Использование шасси с колесной формулой 8х8 позволит датским СГ "Цезарь" нести большую полезную нагрузку по сравнению с платформой с колесной формулой 6x6. Кроме, того, шасси 8х8 обеспечивает большую устойчивость при стрельбе. Гаубицы будут оснащены новой автоматизированной системой подачи боеприпасов, транспортируемый боекомплект – 36 выстрелов, а также другое оборудование и вооружение.

Шасси Tatra с колесной формулой 8х8 отличается улучшенной проходимостью на пересеченной местности, полностью защищенной четырехместной кабиной управления, увеличенным комплектом снарядов и метательных зарядов. Четырехдверная кабина оснащена системой кондиционирования воздуха, системой защиты от ОМУ, а также установленным на крыше 12,7-мм пулеметом M2 HB и ПУ дымовых гранат. Бронирование обеспечивает баллистическую и противоминную защиту, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level-2A и 2B.

Справочно: французская компания Nexter является подразделением холдинга KNDS.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Франция
Продукция
M109
Компании
Nexter
Tatra
Проекты
2020-й год
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