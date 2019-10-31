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31.10.2019
Российская газета

Сирийская армия перебросила бронетехнику в район границы с Турцией

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Сирийская армия осуществляет переброску своих подразделений в район границы с Турцией. В составе одной из колонн в районе Айн-эль-Араб, известного также под курдским названием Кобани, после долгого перерыва снова засветились БТР-70М.

О том, что эти бронетранспортеры поступили на вооружение сирийских правительственных войск, стало известно в начале сентября прошлого года. Тогда несколько таких машин были замечены у военнослужащих первой танковой дивизии второго армейского корпуса. По тому, как выглядела техника, военные эксперты сделали вывод, что после модернизации на одном из танкоремонтных заводов России она практически не эксплуатировалась.

Кстати, и эти "семидесятые", которые, как принято поступать с военной техникой в Сирии, перевозили тралами, находятся в очень хорошем состоянии.

БТР-70М отличается от первоначальной версии, тем, что вместо двух карбюраторных двигателей ГАЗ-49Б применен 260-сильный КАМАЗ-7403.

У него одинаковая с БТР-80 башня, в которой находятся 14,5-мм крупнокалиберный пулемет КПВТ и 7,62-мм ПКТ. Установлена новая трансмиссия, а также заменены топливная система, средства связи и наблюдения. Боевая масса - более 13 100 кг.

Максимальная скорость по шоссе - 80 км/ч. Запас хода - 600 км. Вместимость - 10 военнослужащих.


Алексей Моисеев

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
БТР-70
БТР-80
КПВТ
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
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