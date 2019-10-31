Российские подлодки проводят плановые учебные мероприятия в Северной Атлантике - источник

Санкт-Петербург. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Российские подводные лодки вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых тренировок, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

"Российские военные проводят плановые мероприятия боевой оперативной подготовки", - сказал собеседник агентства. Так он прокомментировал сообщение норвежской телерадиокомпании NRK, утверждающей, что десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью которой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США.

"В сообщении много вымысла", - заявил в связи с этим источник.

Ранее в среду NRK сообщила о крупной операции российских подводников, при этом источники телерадиокомпании в норвежской разведке подчеркнули, что "это не учения, а крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны, которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США".