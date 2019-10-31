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31.10.2019
Lenta.ru

НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"

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Источник изображения: Фото: Rulexip / Wikimedia

НАТО присвоил перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57 официальное кодовое наименование Felon ("Преступник", "Уголовник" и аналогичное), сообщает Scramble в Facebook.

"Технически, Felon — это любой, кто был осужден за серьезное преступление, но вы также можете использовать Felon, чтобы описать любого, кто, по вашему мнению, совершил что-то ужасное", — отмечает журнал.

Издание добавляет, что ранее использовавшееся обозначение Frazor относилось к программе перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) и проходящим испытания прототипам Т-50, а не серийному самолету.

Журнал напоминает, что первый такой истребитель должен появиться к концу текущего года.

В ноябре 2018 года журналист Анкит Панда сообщил, что российская крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" получила кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall ("Небопад").

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Страны
Россия
Продукция
Небо РЛК
ПАК ФА
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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5 комментариев
№1
31.10.2019 10:53
В русском произношении правильнее звучит название гангстер "бандит".  Felon филон созвучен блатному "филонить" бездельничать, или итальянская забастовка. Опять пиндосы недопонимают или не понимают. Абамовская секретарша Псаки, наверное название придумала.
-1
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№2
31.10.2019 11:50
Да, как-то неуважительно. Мельчают люди.
0
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№3
31.10.2019 11:56
Цитата, Борис Алексеевич сообщ. №1
Опять пиндосы недопонимают или не понимают.
Все гораздо проще и без глубокого смысла (просто слово с буквы F):
Цитата, q
Кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации изделий сложной военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника — СССР (теперь России), Китая и в редких случаях других стран. Они используются для унификации иноязычных (для стран НАТО) наименований и замены действительного названия, которое могло оставаться неизвестным для военных НАТО на протяжении долгого времени.

Слова выбирались по следующим критериям:

Оно должно быть звучным и запоминающимся, не представлять сложностей при передаче по техническим средствам связи. Его должно быть трудно спутать с другим словом. Именно поэтому часто выбирались редко употребляемые в повседневной речи слова. Иногда это просто прямой перевод названия.
Кодовые буквы
A — ракета «воздух—воздух» (англ. Air to Air)
B — самолёт-бомбардировщик (англ. Bomber)
C — транспортный самолёт (англ. Cargo)
F — тактический самолёт, истребитель (англ. Fighter)
G — ракета «земля—воздух» (англ. Ground to Air)
H — вертолёт (англ. Helicopter)
K — ракета «воздух—земля» (от английской транскрипции буквы Х — названия советских ракет «воздух-поверхность» (например, Х-22) — как «Kh»)
L — БПЛА
M — многоцелевые самолёты, не попадающие под другие категории (англ. Miscellaneous)
S — ракеты «земля—земля» (англ. Surface to Surface)Кодовые обозначения
+2
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№4
31.10.2019 13:53
Мдя веками орды с востока нападали на наполенов.... тут должна быть кратинка-выдержка единственый способ выжить рядом с идиотом
+1
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№5
31.10.2019 14:02
Цитата, Злая будка сообщ. №4
кратинка
? ааа.. картинка? Образно мыслите.
0
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