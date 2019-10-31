НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
НАТО присвоил перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57 официальное кодовое наименование Felon ("Преступник", "Уголовник" и аналогичное), сообщает Scramble в Facebook.
"Технически, Felon — это любой, кто был осужден за серьезное преступление, но вы также можете использовать Felon, чтобы описать любого, кто, по вашему мнению, совершил что-то ужасное", — отмечает журнал.
Издание добавляет, что ранее использовавшееся обозначение Frazor относилось к программе перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) и проходящим испытания прототипам Т-50, а не серийному самолету.
Журнал напоминает, что первый такой истребитель должен появиться к концу текущего года.
В ноябре 2018 года журналист Анкит Панда сообщил, что российская крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" получила кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall ("Небопад").
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Опять пиндосы недопонимают или не понимают.Все гораздо проще и без глубокого смысла (просто слово с буквы F):
Кодовые обозначения используются в НАТО для условного обозначения и классификации изделий сложной военной, морской, авиационной и ракетной техники производства стран вероятного противника — СССР (теперь России), Китая и в редких случаях других стран. Они используются для унификации иноязычных (для стран НАТО) наименований и замены действительного названия, которое могло оставаться неизвестным для военных НАТО на протяжении долгого времени.
Слова выбирались по следующим критериям:
Оно должно быть звучным и запоминающимся, не представлять сложностей при передаче по техническим средствам связи. Его должно быть трудно спутать с другим словом. Именно поэтому часто выбирались редко употребляемые в повседневной речи слова. Иногда это просто прямой перевод названия.
Кодовые буквы
A — ракета «воздух—воздух» (англ. Air to Air)
B — самолёт-бомбардировщик (англ. Bomber)
C — транспортный самолёт (англ. Cargo)
F — тактический самолёт, истребитель (англ. Fighter)
G — ракета «земля—воздух» (англ. Ground to Air)
H — вертолёт (англ. Helicopter)
K — ракета «воздух—земля» (от английской транскрипции буквы Х — названия советских ракет «воздух-поверхность» (например, Х-22) — как «Kh»)
L — БПЛА
M — многоцелевые самолёты, не попадающие под другие категории (англ. Miscellaneous)
S — ракеты «земля—земля» (англ. Surface to Surface)Кодовые обозначения