Главы оборонных ведомств стран СНГ одобрили коалиционные планы до 2025 года

Решения, которые были приняты на прошедшем в Баку 77-м заседании Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств, направлены на усиление национальных вооружённых сил и общей безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Подводя итоги, отмечу, что принятые Советом решения призваны способствовать укреплению боеспособности наших вооружённых сил. На заседании рассмотрено более двадцати практических вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", - сказал Шойгу.

В частности, одобрен проект Концепции развития сотрудничества до 2025 года.

"Это программный документ, определяющий для государств Содружества перспективы военного партнёрства, которое носит открытый характер и не направлено против третьих стран", - заявил министр обороны РФ.

Также в ходе совместной работы намечены планы развития Объединённой системы радиационной, химической и биологической защиты до 2025 года с учётом её целевого предназначения, конкретизированы пути совершенствования объединённой системы ПВО на очередной год, подписаны решения по сотрудничеству в сфере топографического, метрологического и информационного обеспечения, сказал Шойгу.

Кроме того, сообщил он, "подведены итоги пятых Армейских международных игр, которые стали самыми масштабными состязаниями военных профессионалов за последние годы, проанализирован ход подготовки военных кадров для вооружённых сил государств Содружества".

"Приняты и другие решения по взаимодействию наших армий, повышению их боевых возможностей", - сказал министр обороны РФ.

По его словам, "в ходе обсуждения вопросов военно-гуманитарного сотрудничества был дан старт подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне".

"Предстоящий юбилей – это знаковое историческое событие, - заявил Шойгу. - Ему посвящены совместные мероприятия полевой выучки, спортивные состязания, конференции, фестивали и патриотические акции. Они будут способствовать повышению уровня боевой подготовки и военно-патриотическому воспитанию военнослужащих наших армий".

По оценке главы российского военного ведомства, "итоги совместной деятельности в 2019 году показывают, что военное сотрудничество государств Содружества последовательно и успешно развивается".

"Прошедшее заседание ещё раз это подтвердило. Выражаю всем признательность за участие в его работе", - сказал Шойгу, объявив заседание СМО СНГ закрытым.

Военные ведомства стран СНГ до 2025 года планируют выйти на новый уровень коалиционного военного строительство, сообщается в итоговом коммюнике по результатам заседания Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ, прошедшем в Баку в среду.

"На заседании Совета министров обороны одобрена Концепция военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года. Содержание Концепции направлено на достижение нового уровня сотрудничества в военной сфере, отражает национальные интересы и совместные приоритеты государств Содружества в области обеспечения безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам", - говорится в документе.

Участники заседания заслушали информацию об опыте отражения массированных налетов беспилотных летательных аппаратов в ходе боевых действий в Сирии и практике выполнения задач гуманитарного разминирования в Лаосе, информирует СМО СНГ.

Главы оборонных ведомств одобрили основные направления развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств СНГ до 2025 года, рассмотрели способы совершенствования топогеодезического, навигационного и метрологического обеспечения войск (сил) государств – участников СНГ.

Придавая большое значение полевой выучке вооруженных сил государств Содружества, СМО обсудил итоги V Армейских международных игр-2019, их роль и место в повышении профессионального мастерства, наметил пути расширения состава участников и географии мест проведения состязаний.

"В формате обсуждения военно-гуманитарных аспектов сотрудничества главы делегаций проанализировали ход подготовки к празднованию 75 летия Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и итоги проведения совместных мероприятий, посвященных знаменательному юбилею", - сказано в сообщении.

30 октября 2019 года в столице Азербайджана Баку под председательством министра обороны РФ Сергея Шойгу состоялось очередное, 77-е заседание СМО СНГ. В его работе приняли участие делегации оборонных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

"В соответствии с повесткой заседания рассмотрен комплекс вопросов по осуществлению многостороннего взаимодействия государств Содружества в военной сфере. В ходе совместной работы главы оборонных ведомств проанализировали состояние развития военного сотрудничества и наметили совместные мероприятия на следующий год и ближайшую перспективу", - сказано в сообщении СМО СНГ.

Основным пунктом совместной боевой учёбы в рамках объединённой системы (ОС) противовоздушной обороны СНГ в 2020 году станут компьютерные учения "Региональная безопасность–2020".

Такие данные обнародованы в сообщении по итогам заседания Совета министров обороны (СМО) государств – участников СНГ, которое прошло в Баку в среду.

"В целях планового развития объединенной системы ПВО государств – участников СНГ Совет министров обороны утвердил комплекс совместных мероприятий на очередной год, а также согласовал финансовые аспекты ее дальнейшего функционирования и адаптации к решению задач воздушно-космической обороны. Ключевым мероприятием предстоящего года должно стать совместное компьютерное командно-штабное учение ОС ПВО СНГ "Региональная безопасность–2020", - сказано в сообщении.

Главы оборонных ведомств поддержали предложение о придании Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ "статуса базовой организации государств – участников СНГ в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил", говорится в документе.

Нашло поддержку предложение министерства обороны РФ об организации и проведении в 2020 году Международного фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку" среди воспитанников довузовских образовательных учреждений на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА".

"Принятые в ходе 77-го заседания Совета министров обороны решения направлены на совершенствование системы многостороннего военного сотрудничества в формате Содружества Независимых Государств и будут способствовать развитию взаимовыгодного партнерского взаимодействия в военной сфере", - информирует СМО СНГ.