Концепцию военного сотрудничества утвердили министры обороны стран СНГ

Совет министров обороны стран СНГ в Баку утвердил в среду, 30 октября, концепцию развития международного сотрудничества до 2025 года. Заседание провел министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы российского оборонного ведомства, документ отвечает национальным интересам и обеспечению безопасности Содружества.

"Это программный документ, определяющий для государств Содружества перспективы военного партнерства, которое носит открытый характер и не направлено против третьих стран", — приводит слова Шойгу телеканал "Звезда".

Участники совещания также обсудили полученный в Сирии российский боевой опыт, в том числе способность отражать массированные атаки беспилотников, которые боевики используют всё чаще.

Шойгу заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед заседанием, что Россия готова поделиться опытом борьбы с терроризмом с другими странами.

В Минобороны сообщили, что ключевым направлением совместных боевых учений в рамках объединенной системы противовоздушной обороны СНГ станут компьютерные учения "Региональная безопасность – 2020", пишет сайт aif.ru.

Также глава ведомства отметил, что сочинский меморандум между Москвой и Анкарой по ситуации на севере Сирии успешно реализуется, и это является единственным способом сохранить мир в этом государстве.

Ранее 22 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что введение единой визы в СНГ может быть положительным шагом, однако это дело не быстрое и о точных сроках говорить пока рано.