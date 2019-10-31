Войти
31.10.2019
Известия.ru

Концепцию военного сотрудничества утвердили министры обороны стран СНГ

603
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства Обороны РФ/Вадим Савицкий

Совет министров обороны стран СНГ в Баку утвердил в среду, 30 октября, концепцию развития международного сотрудничества до 2025 года. Заседание провел министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы российского оборонного ведомства, документ отвечает национальным интересам и обеспечению безопасности Содружества.

"Это программный документ, определяющий для государств Содружества перспективы военного партнерства, которое носит открытый характер и не направлено против третьих стран", — приводит слова Шойгу телеканал "Звезда".

Участники совещания также обсудили полученный в Сирии российский боевой опыт, в том числе способность отражать массированные атаки беспилотников, которые боевики используют всё чаще.

Шойгу заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед заседанием, что Россия готова поделиться опытом борьбы с терроризмом с другими странами.

В Минобороны сообщили, что ключевым направлением совместных боевых учений в рамках объединенной системы противовоздушной обороны СНГ станут компьютерные учения "Региональная безопасность – 2020", пишет сайт aif.ru.

Также глава ведомства отметил, что сочинский меморандум между Москвой и Анкарой по ситуации на севере Сирии успешно реализуется, и это является единственным способом сохранить мир в этом государстве.

Ранее 22 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что введение единой визы в СНГ может быть положительным шагом, однако это дело не быстрое и о точных сроках говорить пока рано.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Сирия
Турция
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
20.09.2018
Заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
26.12.2016
Основы несокрушимости
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
26.10.2015
Сирия экзаменует армию России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.10 14:56
  • 4
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 14:02
  • 5
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 12:20
  • 23
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 31.10 12:10
  • 94
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:52
  • 4
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации