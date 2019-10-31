Пакистанский министр пригрозил Индии и её союзникам ракетным ударом

Пакистан высказал беспрецедентную угрозу странам, которые потенциально могут стать союзниками Индии по вопросу спорной территории Кашмир.

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Министр по делам Кашмира Али Амин Гандапур предупредил, что Исламская Республика в случае необходимости пойдет даже на боевые действия за оспариваемую территорию.

Если напряженность в отношениях с Индией обострится в вопросе Кашмира, Пакистан будет вынужден вступить в войну

– сказал чиновник, добавив, что сожалеет о том, что мир ничего не сделал для улучшения обстановки.

Подчеркнув остроту проблемы, министр предупредил, что государства, которые встанут на сторону Нью-Дели по этому вопросу, столкнутся с "определенными последствиями, включая силовые".

Если одна ракета будет запущена [Пакистаном] по Индии, то другая отправится к ее союзникам. Они должны быть готовы к этому

– пояснил он.

Позже министр заявил в телевизионном интервью, что Исламабад также может даже ударить и по мусульманской стране, если потребуется. Более конкретно адресат угрозы назван не был.

Отмечается, что фактическая блокада и комендантский час, которые продолжаются три месяца в индийской части Кашмира, серьёзно обостряют обстановку в регионе.

Также накануне стало известно о перестрелке на границе Пакистана и Афганистана. По афганским данным, в результате атаки со стороны сопредельной страны погибло три человека. Пакистан в свою очередь винит соседа.