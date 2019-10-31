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31.10.2019
Известия.ru

Ученые ОмГТУ разработали мобильную радиостанцию для Арктики

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Источник изображения: Фото: omskregion.info

Ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ) создали уникальный образец мобильной радиостанции, которую можно использовать в Арктической зоне. Разработкой заинтересовались в МЧС, сообщили в вузе.

Мощность радиостанции "Ноэма-СВ" составляет 100 Вт. На разработку ушло более двух лет, еще некоторое время оборудование тестировали в условиях Крайнего Севера. Испытания показали возможность организации радиосвязи на расстоянии в сотни километров, пишет ИА "ОМСКРЕГИОН".

Комплекс включает приемопередающую антенну и приемопередатчик с тангентой, переключающей устройство с приема на передачу. Сама конструкция прочная и влагозащищенная, в ней отсутствуют подвижные части, а антенну можно установить на бампере автомобиля или на крыше здания.

Стоимость мобильной радиостанции специалисты оценивают в 500 тыс. рублей. Выпускать комплекс могут в ОмГТУ, где уже создана небольшая опытная партия устройств.

По словам сотрудника научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ Алексея Ляшука, необходимость в мобильной радиостанции с диапазоном действия 200–300 км возникла в связи с тем, что российская спутниковая связь пока не покрывает Заполярье, однако в крае работают геологи, есть постоянные поселения и путешественники. Более стабильная связь доступна при подключении к американской спутниковой системе, но это очень дорого.

Ранее в октябре сообщалось, что группа российских исследователей обнаружила в Арктике бочку кофе 1902 года.

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Арктика
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