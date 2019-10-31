В ПАО "Компания "Сухой" состоялась научно-практическая конференция, приуроченная к 90-летию М.П.Симонова

ЦАМТО, 30 октября. В день проведения конференции, 23 октября, на территории ОКБ Сухого была открыта мемориальная доска, посвященная памяти выдающегося авиаконструктора, героя Российской Федерации, генерального конструктора ОКБ Сухого Михаила Петровича Симонова.

Как сообщили в пресс-службе ПАО "Компания "Сухой", открылось мероприятие с показа историко-документального фильма "Михаил Симонов. Опережая время", в котором рассказывалось о личности легендарного авиаконструктора, его становлении, развитии и вкладе в современную авиацию. Особенно подчеркивалось, что современные боевые комплексы фронтовой авиации вобрали в себя все конструкторские достижения и опыт, полученные при проектировании машин, разработанных под руководством М.П.Симонова. Затем было сделано несколько докладов о роли Михаила Петровича в развитии авиационной отрасли.

Первым с докладом "Новатор проектирования – М.П.Симонов" выступил заместитель директора ОКБ Сухого – директор по проектированию Евгений Савельевских.

В своем докладе Е.Савельевских подчеркнул, что Михаил Петрович оставил большое творческое наследство: "через его руки, голову и сердце прошло более 30 типов самолетов", – отметил он.

Е.Савельевских напомнил, что в официальных документах созданный М.П.Симоновым самолет Су-27 носит название П-42, названный так Михаилом Петровичем в честь своего отца, погибшего в 1942 году под Сталинградом.

Е.Савельевских отметил, что в 1998 году редакцией журнала Aviation Week and Space Technology М.П.Симонов был назван "легендой года", его имя занесено на доску почета Зала Славы Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне (США).

На конференции выступил соратник Михаила Петровича, который проработал с ним более 55 лет, главный конструктор самолетов Су-27 и его модификаций Алексей Кнышев.

В своем выступлении А.Кнышев обратил внимание на то, сколько решений, получивших продолжение сегодня, было реализовано М.П.Симоновым впервые в отечественной и мировой авиации.

О вкладе Михаила Петровича в развитие кадрового потенциала ОКБ Сухого рассказала консультант по управлению персоналом Ольга Козина. В своем докладе "Конструктор должен летать. Стратегия работы с персоналом" О.Козина отметила новаторский подход М.П.Симонова к управлению и мотивации персонала. Она рассказала о зарождении системы наставничества, создании конкурса на лучшую научно-техническую работу и особо подчеркнула, как внимательно относился Михаил Петрович к работе с подрастающим поколением авиаторов.

Свой доклад "Комплекс наземных лабораторно-стендовых и полигонных испытаний" Владимир Соколов, заместитель главного конструктора – оператор испытатель бортовой 1 класса, начал с воспоминаний, каким вдумчивым, заботливым, но строгим руководителем был М.П.Симонов, какая беззаветная любовь к авиации в нем жила. Он рассказал о роли Михаила Петровича в становлении системы специальных наземных полигонных испытаний.

Заместитель главного конструктора информационной управляющей системы (ИУС) по технологии и интегральным процессам Владимир Истомин выступил с докладом на тему "Перспективы развития информационно-управляющих систем". В.Истомин отметил, что М.П.Симонов в своих работах предвосхищал появление ИУС на бортах авиационных комплексов. В продолжении он рассказал о достижениях и перспективах компании в области информационных управляющих систем.

Тему информационных технологий продолжил главный конструктор суперкомпьютерных технологий - начальник отдела высокопроизводительных вычислений Александр Корнев в своем докладе "Суперкомпьютерные технологии и цифровые двойники". Он рассказал о вкладе М.П.Симонова в развитие цифровых технологий и привел множество примеров применения СКТ в рамках работ Компании, а также отметил актуальность суперкомпьютерных технологий не только в рамках ПАО "Компания "Сухой", но и ПАО "ОАК" в целом.

В завершении мероприятия с докладом "Становление высшего пилотажа" выступил заместитель начальника ЛИиДБ по летной работе - начальник летной службы, летчик-испытатель 1 класса, Герой России Сергей Богдан.

"Михаил Петрович особое внимание уделял развитию высшего пилотажа", – сказал С.Богдан. – Доверие к летному составу помогало ему довести самолет до совершенства. Он был уникальным руководителем, не боялся рисковать".

В общественном сознании самолет Су-27 и Михаил Петрович Симонов неразделимы. Конечно, идею крылатой машины, ставшей легендой, закладывал еще в семидесятых годах Павел Осипович Сухой, но дорогу в небо самолету проложил генеральный конструктор Михаил Петрович Симонов, а машина, созданная трудом коллектива Компании, на своих крыльях принесла всемирное признание, славу и уважение авиационной фирме, носящей гордое имя Сухого.

В конференции приняли участие более 200 человек, в том числе соратники, друзья, ученики и члены семьи Михаила Петровича, а также молодые специалисты и ветераны ПАО "Компания "Сухой". Слушатели продемонстрировали живой интерес к представленным докладам и поблагодарили выступивших по итогам мероприятия.