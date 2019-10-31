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31.10.2019
ЦАМТО

В гвардейскую танковую армию ЗВО поступили на вооружение новые краны-манипуляторы

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Кран-манипулятор военного назначения КМВ-10К
Кран-манипулятор военного назначения КМВ-10К.
Источник изображения: http://bastion-karpenko.ru

ЦАМТО, 30 октября. В инженерное подразделение гвардейской танковой армии ЗВО поступили краны-манипуляторы военного назначения КМВ, предназначенные для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с различными грузами.

Максимальная грузоподъемность составляет не менее 4 т, на максимальном вылете стрелы манипулятора – не менее 1,4 т. Вылет основного подъема – от 2 до 8,3 м, при максимальной грузоподъемности – 3 м.

Кран-манипулятор КМВ обладает повышенными грузовысотными характеристиками, имеет лебедку, обеспечивающую малые скорости опускания и поднятия, что особенно важно при работе с различными грузами, а также большую грузоподъемность как транспортный автомобиль при перевозке грузов.

Кран-манипулятор оснащен дополнительным пультом управления по радиоканалу, что обеспечивает удобство и безопасность проведения грузоподъемных работ, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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