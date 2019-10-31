Это предлог: Лавров раскритиковал США за планы по Сирии

Лавров назвал пребывание войск США в Сирии незаконным

США используют защиту нефтяных месторождений САР от террористов как предлог для пребывания в Сирии, при этом американские военнослужащие находятся там незаконно, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, даже эксперты Соединенных Штатов понимают, что любое использование природных ресурсов суверенного государства без его согласия незаконно.

США вместе с участниками возглавляемой ими коалиции находятся в Сирии незаконно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что их действия в этой стране противоречат международному праву. Глава российского дипведомства выразил мнение, что

Вашингтон использует защиту нефтяных месторождений САР от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России и ряде других стран) только как предлог для того, чтобы остаться в арабской республике.

Лавров обратил внимание, что американская сторона еще в марте на уровне руководства страны заявила, что террористы "побеждены, уничтожены до конца", но теперь США возвращаются в Сирию даже после заявления о выводе всех своих вооруженных сил из этой страны. Причем в САР вернутся даже те, кто был выведен в Ирак.

"В самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит. Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной", - подчеркнул министр иностранных дел России.

Он отметил, что российская сторона разделяет такой подход и Вашингтон об этом "прекрасно знает". Лавров заверил, что Москва будет отстаивать эту позицию.

Глава ведомства напомнил, что Россия, Иран и Турция осуществляют военное присутствие в Сирии с одобрения властей страны, в отличие от незаконной деятельности США на сирийской территории.

"Сочинские договоренности - как по Идлибу год назад, так и договоренности 22 октября на границе Сирии с Турецкой республикой - были одобрены правительством в Дамаске, лично [сирийским] президентом [Башаром] Асадом, так, собственно, и курдами. Поэтому мы исходим из того, что деятельность, о которой мы сейчас ведем речь, она направлена на достижение мира, на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Я не припомню аналогичных оценок в отношении тех действий, которые предпринимают США на границе", - обратил внимание Лавров.

К тому же он подчеркнул, что незаконное нахождение сил США в Сирии существенно отличается от присутствия там военных из России, Ирана и Турции. Глава российского ведомства отметил формулировку Вашингтона о том, что в САР он намерен "защищать" нефтяные поля Сирии. "Получается, "защищают" от самой Сирийской Арабской Республики", - констатировал министр.

Накануне министр обороны США Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марком Милли заявил о намерении продолжать бороться с ИГ в Сирии. Эспер уточнил, что, хотя многие государственные и негосударственные игроки продолжают бороться за контроль над территориями и ресурсами, цель Вашингтона все равно остается прежней - разгромить террористические группировки. По его словам, последнее перемещение американских сил как раз было направлено на продолжение этой миссии.

Он уточнил, что те американские военнослужащие, которые остаются в Сирии, продолжат осуществлять контртеррористические операции в тесном контакте с курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС).

К тому же глава Пентагона заверил, что США продолжат обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.

Соединенные Штаты намерены сохранять в САР контроль над нефтяными полями компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор и базой Эт-Танф, которая находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Ей подконтрольна 55-километровая зона вокруг города.

"Фундаментальная цель охраны этих нефтяных полей заключается в том, чтобы не допустить доступа к ним [боевиков террористической группировки] ИГ, не допустить возрождения ИГ. Мы все еще привержены ведению кампании борьбы с ИГ. Мы не хотим ее возрождения и получения ею прибылей за счет этого (добычи нефти на этих месторождениях с последующей продажей - "Газета.Ru")", - сказал Марк Милли.

Эспер выразил готовность американских вооруженных сил противостоять в том числе возможным попыткам России и Сирии взять эти нефтяные объекты под свой контроль. Он объяснил это желанием Вашингтона гарантировать, что коалиция СДС "имеет доступ к ресурсам". "Чтобы охранять тюрьмы [с заключенными из числа боевиков], вооружать свои силы, помогать нам в миссии по разгрому ИГ", - сказал он.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп пообещал в своем Twitter, что власти его страны не позволят террористам запрещенного в России "Исламского государства" вернуть под свой контроль нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии.

"Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!" - написал Трамп.

Лидия Мисник