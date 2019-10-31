В США закончили модернизацию первого стратегического бомбардировщика В-2

Американская компания Northrop Grumman готовится к летным испытаниям первого модернизированного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit. Как передает "NPlus1" со ссылкой на Aviation Week, компания проводила модернизацию систем самозащиты самолета.

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Первый образец стратегического бомбардировщика B-2 Spirit с прошедшими масштабную модернизацию системами самозащиты, готовится к летным испытаниям, которые начнутся уже в ближайшее время. Подробностей модернизации не сообщается, хотя известно, что B-2 получил системы РЭБ, новые антенны, а также усовершенствованные вычислительные системы. В кабине пилотов разработчики смонтировали новые информационные экраны. Все эти усовершенствования должны предоставлять пилотам бомбардировщика больше информации об обнаруженных угрозах, а также осуществлять обнаружение РЛС противника и ставить помехи.

В случае, если летные испытания первого модернизированного В-2 успешно, новые системы будут установлены на все имеющиеся в составе ВВС США 20 самолетов данного типа.

Стратегический бомбардировщик B-2 был разработан в конце 1980-х годов с широким применением технологий малозаметности для преодоления зон ПВО противника. Дальность полета - до 11,1 тысячи км, скорость - до 1 тысячи км/час. В двух внутренних отсеках В-2 может нести до 18 тонн бомб, предельная нагрузка - 23 тонны.

Модернизация проводилась из-за устаревания самолета, уже не способного с прежней эффективностью вести боевые действия в закрытых зонах. По мнению военных, после установки новых систем, самолет будет способен действовать в зонах, находящихся под контролем ПВО противника.

Ранее сообщалось, что все бомбардировщики В-2 ВВС США прошли модернизацию систем управления.