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31.10.2019
Военно-промышленный курьер

Прочность, маневренность и живучесть – отличие новых кораблей ВМФ России

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге для нужд отечественного флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, не имеющие аналогов в мире.

Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

Он пояснил, что корабли выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью. По его словам, корабли проходят испытания и поэтапно поступают на флот.

Также в России ведется строительство больших десантных кораблей проекта 11711, нескольких многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и их последующих модификаций, малых ракетных кораблей проекта 22800. Параллельно ведется обновление вспомогательного флота, строятся большие гидрографические суда и катера.

"Сейчас подходят к завершению испытания второго фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Судостроители "Северной верфи" готовят к спуску на воду следующий корабль "Адмирал флота Головко". На стапеле завода продолжается строительство фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Исаков".

В апреле 2019 года в присутствии Верховного Главнокомандующего и министра обороны Российской Федерации были заложены еще два новых корабля "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", несколько отличающихся от своих предшественников, - отметил адмирал.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
СНСЗ
Проекты
11711
22350
22800 МРК
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