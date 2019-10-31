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31.10.2019
ЦАМТО

Парламент Тайваня одобрил финансирование закупки истребителей F-16V

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F-16V ВВС Тайваня
Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) во время летных испытаний, август 2018 года.
Источник изображения: www.hccapa.com

ЦАМТО, 30 октября. Как сообщает Taiwan News, 29 октября парламент Тайваня утвердил специальный бюджет в размере 250 млрд. долл., который будет в течение следующих семи лет направлен на закупку 66 новых истребителей F-16V в США.

После того, как 24 октября был достигнут консенсус между правящей и оппозиционной партиями, Законодательный Юань в третьем чтении принял специальный законопроект о покупке F-16V. По оценкам, соглашение стоимостью 250 млрд. тайв. долл. (8 млрд. долл. США) на поставку 66 истребителей, сопутствующего оборудования и услуг является крупнейшей продажей США оружия Тайваню за последние годы.

Законом предусмотрено, что общий бюджет покупки не может превысить 250 млрд. тайв. долл. Если стоимость производства самолетов превысит эту сумму из-за колебаний обменного курса, правительство может покрыть дополнительные расходы из ежегодного госбюджета.

Предложения оппозиционных партий также были приняты. В частности, затребована передача технологий производства ключевых компонентов F-16V и создание центра технического обслуживания истребителей на острове.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2019 года Госдепартамент США одобрил продажу в рамках программы "Иностранные военные продажи" Тайбэйскому представительству по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) 66 истребителей F-16C/D Block.70, а также сопутствующего оборудования и услуг поддержки общей стоимостью до 8 млрд. долл.

Принятое решение вызвало протесты со стороны руководства Китая, которое традиционно выступает против продажи военной техники Тайваню. Тем не менее, США утверждают, что продажа оружия Тайваню не нарушает политику "одного Китая" и соответствует требованиям "Закона об отношениях с Тайванем".

Министр обороны Тайваня Йен Тех-Фа (Yen Teh-fa) ранее на этой неделе заявил, что министерство получило из США письмо с предложением о продаже самолетов F-16V. Правительство рассмотрит вопрос в соответствии с положениями специального закона и запросами законодательного органа.

Согласно сообщениям СМИ, после прибытия новых истребителей F-16V в составе ВВС будет сформировано новое авикрыло, которое, вероятно, будет размещено на авиабазе "Тайдун". Как ожидается, все истребители будут поставлены в период с 2023 по 2026 гг. По прогнозам, к 2023 году на Тайване к варианту F-16V также будут модернизированы 142 истребителя F-16A и F-16B. Таким образом, к 2026 году в составе ВВС будет состоять 208 самолетов F-16V.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
F-16
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