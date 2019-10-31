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31.10.2019
Интерфакс-АВН

НАТО избегает контртеррористического сотрудничества с ОДКБ - генсек организации Семериков

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Валерий Семериков
Валерий Семериков.
Источник изображения: © Пресс-служба ОДКБ

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - НАТО избегает взаимодействия со странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности в области антитеррористической деятельности, заявил генеральный секретарь ОДКБ Валерий Семериков.

"В прошлом году совет министров иностранных дел нашей организации выступил с открытым обращением к министрам иностранных дел (стран) НАТО с целью укрепления доверия и организации взаимодействия по укреплению мира и безопасности. С мая прошло уже достаточно времени, но на сегодняшний день мы не имеем официального ответа от руководства Североатлантического альянса", - сказал Семериков журналистам в среду в кулуарах международной конференции ОДКБ "О роли и характере взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным терроризмом".

"В комментариях различных, интервью должностных лиц блока НАТО звучат различные суждения, но основные сводятся к тому, что они не видят целесообразности и необходимости в укреплении таких связей", - добавил Семериков.

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