На индийской АЭС Куданкулам прокомментировали сообщения о кибератаках

В медиа Индии и за её пределами появились сообщения о совершённой кибератаке на атомную электростанцию Кудамкулам.

Источник изображения: topwar.ru

Ответственные лица индийской АЭС Куданкулам в ответ на эти публикации заявляют, что любые опасения по поводу кибератак на системы обеспечения станции невозможны.

Начальник по информированию на станции Эр Рамдосс сообщил, что все сообщения в социальных сетях о кибератаках на объект не соответствуют действительности, и разъяснил, что системы управления АЭС Куданкулам и любых других атомных электростанций являются автономными и не подключены к каким-либо внешним сетям, включая Интернет.

Любая кибератака на систему управления атомной электростанцией невозможна

– объяснил чиновник в своём заявлении.

Стоит отметить, что первый и второй энергоблоки с реакторами российского производства работают уже несколько лет без каких-либо проблем с безопасностью при в эксплуатации

- отмечает издание.

АЭС Куданкулам является совместным российско-индийским предприятием и одним из крупнейших атомных проектов РФ за пределами России.

Её первый и второй энергоблоки, мощностью по 1000 МВт каждый, начали промышленную эксплуатацию в 2014 и 2016 годах соответственно, в то время как третий и четвертый находятся в стадии строительства. Дополнительные блоки уже запланированы к постройке.