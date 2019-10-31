"Пространство кибербезопасности": в Польше создаются подразделения для киберопераций

Польские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны сообщают о том, что определены конкретные сроки начала подготовки подразделений в рамках программы "Sonda". Речь идёт о специализированных подразделениях, которые займутся выполнением киберопераций в рамках создания "пространства кибербезопасности".

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Польши

Министерство обороны планируется с весны 2020 года начать обучение унтер-офицерского (фактически сержантского) состава для упомянутого проекта. В общей сложности первый набор составит 50 человек.

Сама программа "Sonda" вступила в действие 1 октября. В Польше не скрывают, что кибероперации будут направлены в сторону восточного соседа.

На сегодняшний день в Польше действуют четыре военных учебных заведения, в которых готовят сержантов. Одно из крупнейших – в Познани. При этом в польском командовании отмечают, что до сих пор не существовало системы подготовки сержантов и младшего офицерского состава для выполнения киберопераций. Теперь такая система выстраивается.

На систему подготовки военных кадров для указанной "отрасли" из бюджета планируется потратить около 80 млн злотых (около 1,3 млрд рублей).

Подготовленные сержанты будут, как сообщается, задействованы в "киберобороне, которая на сегодняшний день является весьма актуальной для Польши".

Напомним, что киберцентр НАТО уже действует в Эстонии. В Польше отмечают, что подготовленные в стране военные киберспециалисты смогут "помогать при организации киберопераций и другим странам альянса".