Полвека назад состоялась первая в мире стыковка космических "беспилотников"

30 октября 1967 года состоялась первая в истории космонавтики автоматическая стыковка непилотируемых космических кораблей. Ее произвели советские аппараты серии "Космос" - "Космос-186" и "Космос-188", которые фактически являлись кораблями типа "Союз".

Советский Союз, открыв в 1957 году космическую эру, не остановился на достигнутом, советская космическая программа развивалась стремительно: через месяц после запуска "Спутника" в космос была запущена Лайка, спустя 3,5 года в космос полетел первый человек - Юрий Гагарин, в 1965 году в открытый космос вышел Алексей Леонов.

Космонавты могли проводить исследования в космосе, но в одиночку. Перед советскими разработчиками стояла задача предоставить возможность космонавтам двух разных кораблей проводить совместную работу. Для этого нужно было решить сложнейшую задачу соединения, то есть стыковки двух кораблей и перехода космонавтов из одного корабля в другой.

Для решения данной задачи и была разработана программа, целью которой являлась детальная отработка автоматической стыковки в открытом космосе. Для участия в данной программе были созданы беспилотные космические корабли типа "Союз" (7К-ОК).

Однако ввиду принятой в СССР секретности при отработочных полётах данные аппараты получили название "Космос" и именовались спутниками. По этой же причине они изображались в советской пропагандистской печати в конфигурации, не соответствующей реальной компоновке кораблей серии.

Cоветскими учеными была решена сложнейшая техническая задача, открывшая широкие перспективы по созданию больших космических станций. Принцип автоматической стыковки космических кораблей и установки дополнительных модулей успешно используется уже полвека.