Кто виноват – курды или С-400 - конгрессмены признали геноцид армян

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи 1915-1923 гг.

Несмотря на то что резолюция носит рекомендательный характер, этот шаг может серьезно осложнить отношения США и Турции.

За резолюцию проголосовали 405 членов нижней палаты Конгресса, 11 высказались против. Ускоренное рассмотрение резолюции вызвано кризисом в отношениях между Вашингтоном и Анкарой из-за турецкой операции на северо-востоке Сирии. Вскоре после голосования по геноциду армян конгрессмены от обеих партий также в подавляющем большинстве поддержали закон, призывающий президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с её действиями на севере Сирии.

Впрочем, отмечают наблюдатели, судьба обеих мер в верхней палате Конгресса неясна, так как голосование в Сенате по аналогичному законодательству пока не запланировано. Так или иначе, но эксперты подчёркивают два отличительных фактора в нынешней ситуации вокруг признания геноцида армян со стороны США, которых не было в предыдущие годы.

Первое - единство республиканцев и демократов в вопросе необходимости "наказания" Турции за её агрессивную политику в Сирии, которая поставила США в затруднительное положение, в частности, в отношениях с курдами арабской республики - союзниками американцев в борьбе с террористической группировкой ДАИШ ("Исламское государтво" - запрещено в РФ).

Второе - действующая администрация Белого дома впервые не оказывает давление на Конгресс, отговаривая его от шага, который может ещё больше осложнить отношения двух союзников по НАТО. Трамп пока решил просто не вмешиваться в процесс прохождения резолюции по геноциду армян в Конгрессе, хотя он, как и его предшественник Барак Обама, в прошлом году, в день поминовения жертв геноцида армян в Османской Турции (24 апреля) назвал это международное преступление "большой резней", не употребив термина "геноцид".

Eadaily отмечает, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уже успел назвать решение американских конгрессменов попыткой "использовать историю для достижения политических целей". Ожидается, что официальная Анкара ответит на признание геноцида отзывом своего посла из Вашингтона, который ранее назвал текст документа полным "беспочвенных обвинений".