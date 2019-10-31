Более 800 новых образцов техники поступили в войска ВВО с начала года

ЦАМТО, 30 октября. Более 800 новых образцов вооружения и военной техники поступили в войска Восточного военного округа с начала текущего года.

Так, в радиотехническое подразделение округа, дислоцированное в Забайкалье, поступила модернизированная радиолокационная станция, способная обнаруживать летательные аппараты, выполненные по "стелс" технологии.

Кроме боевой техники, 7 соединений округа получили современные полевые кухни ПАК-200-М4. Военные повара смогут обеспечить подразделения, находящиеся на полевых выходах, пищей по новым стандартам качества.

Также все отдельные полки войск РХБ защиты получили на вооружение современные авторазливочные станции АРС-14КМ.

Данная техника отлично себя зарекомендовала при ликвидации последствий паводков, прошедших на Дальнем Востоке.

Помимо этого, в инженерное подразделение Приморского объединения ВВО поступили новые понтонные автомобили на базе КамАЗ понтонно-мостового парка ПМП-М.

Кроме того, военнослужащие уже осваивают впервые поступившие ЗРС С-300В4, специально подготовленные для Арктики вертолеты Ми-8АМТШ-ВА, модернизированные танки Т-80БВ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.