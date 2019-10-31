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31.10.2019
ЦАМТО

Министр обороны России дал высокую оценку военному сотрудничеству Москвы и Еревана

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 30 октября. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна о состоянии двустороннего военного сотрудничества Москвы и Еревана, отметив высокий уровень взаимодействия по этой линии.

"Позвольте кратко проинформировать вас о текущем состоянии военного сотрудничества. Сегодня проинспектировал 102-ю российскую военную базу в Гюмри. База боеспособна и, являясь гарантом стабильности, готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять возникающим вызовам и угрозам", – заявил Сергей Шойгу на встрече с Николом Пашиняном.

Он сообщил премьер-министру, что на переговорах с главой военного ведомства Армении "обсудил актуальные вопросы дальнейшего укрепления совместной безопасности".

"Достигнутый уровень взаимодействия наших военных ведомств позволяет оперативно выполнять текущие задачи и своевременно реагировать на происходящие в регионе изменения", – констатировал Сергей Шойгу.

Поблагодарив премьера за предоставленную возможность встретиться, он отметил, что "в России высоко ценят сотрудничество с республикой и считают дружественную Армению союзником и ключевым партнером в Закавказье".

"Налажено тесное взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках профильных международных организаций. Отмечаем поддержку армянской стороной основных позиций России по международной повестке дня. Считаем, что государства-члены ОДКБ должны солидарно голосовать в международных структурах, тем более по вопросам безопасности", – сказал Сергей Шойгу.

Он отметил, что в начале октября Ереван принимал у себя саммит Евразийского экономического союза, на полях которого состоялась очередная встреча Никола Пашиняна с Владимиром Путиным.

"Такие регулярные контакты придают дополнительный импульс сотрудничеству России и Армении, в том числе по вопросам безопасности в регионе", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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Альтернативы интеграции в оборонной сфере нет
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