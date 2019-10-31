ЦАМТО, 30 октября. Радиооптический комплекс распознавания космических объектов "Крона" проходит модернизацию.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил генеральный директор "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (входит в РТИ) Кирилл Макаров.

"Контролем космического пространства занимается не только "Крона", а все РЛС высокой заводской готовности – это станции нашей разработки, а также РЛС разработки РТИ имени Минца. Но "Крона" – это более детальный мониторинг космического пространства. Она находится на боевом дежурстве, проводится ее модернизация, она постоянно контролирует космическое пространство и при помощи нее ведется каталог космических объектов", – цитирует "РИА Новости" К.Макарова.

Согласно данным военного ведомства, комплекс "Крона" входит в состав системы контроля космического пространства и обеспечивает автономное обнаружение и определение траекторных параметров низкоорбитальных космических объектов, каталогизацию их характеристик, распознавание новых искусственных спутников Земли.