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31.10.2019
Российская газета

США намерены задействовать на учениях российские вертолеты Ми-24

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Источник изображения: rg.ru

ВВС США разместили заявку на поиск подрядчиков, готовых предоставить российские вертолеты Ми-24 для учений про противодействию воздушной поддержке. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.

Подрядчик должен предоставить минимум два вертолета, а также квалифицированный экипаж, специалистов по техническому обслуживанию и учебные материалы. Также ему нужно будет обеспечить все условия для того, чтобы "сформировать реалистичное представление о том, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США "Дэвис-Монтен" в штате Аризона". Речь идет об обеспечении ориентации вертолетов, наземной подготовки, поддержки полетов и информационном содействии.

Ми-24 намерены использовать на учениях, которые пройдут с 18 по 20 ноября. Это уже не первый случай, когда российские вертолеты задействуют на военных учениях американцев. В мае прошлого года командование морпехов США запросило для этих же целей либо боевой вертолет Ми-24, либо транспортный вертолет Ми-17.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
Ми-17
Ми-24
Проекты
Военные учения
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