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31.10.2019
Известия.ru

Разработчик рассказал о способности радиолокационного поля России находить МБР

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Сплошное радиолокационное поле российской системы предупреждения о ракетном нападении способно обнаружить любую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Об этом в среду, 30 октября, рассказал глава Научно-исследовательского института дальней радиосвязи Кирилл Макаров.

По его словам, следующая задача разработчиков — создать двухдиапазонное поле — метровое и дециметровое. На сегодняшний день есть участки, которые работают в одном и другом диапазоне, сказал Макаров в интервью "РИА Новости".

Кроме того, Макаров рассказал о загоризонтных радиолокаторах "Подсолнух", развернутых Россией на Каспии, Дальнем Востоке и Балтике. По его словам, они уже в эксплуатации, однако характеристики засекречены.

Существует также экспортная версия "Подсолнух-Э", предназначенная для наблюдения за надводной и воздушной обстановкой в прибрежной и экономической зонах, пишет "Газета.ру". Она способна обнаруживать воздушные объекты размером с истребитель на дистанции 450 км, а крупные водные цели — на дистанции до 300 км.

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Страны
Россия
Продукция
Подсолнух-Э
Компании
НИИДАР
Проекты
СПРН
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