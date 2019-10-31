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31.10.2019
Lenta.ru

Россия построит уникальные военные корабли

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Источник изображения: Фото: Dmitry Lovetsky / AP

Россия построит уникальные военные корабли противоминной обороны. Об этом сообщил глава Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов в интервью изданию "Красная звезда".

Евменов рассказал, что судостроители работают над новейшими кораблями, которым нет аналогов в мире. По его словам, судна будут выполнены из монолитного стеклопластика, благодаря чему увеличится прочность. Вместе с тем корабли будут маневренными и живучими, отметил адмирал. Сейчас судна поступают на флот и по очереди проходят испытания.

Глава ВМФ сообщил о спуске на воду четвертого тральщика проекта 12700 "Владимир Емельянов", который произошел в мае. Однако главной единицей проекта адмирал назвал построенный ранее корабль "Александр Обухов". По словам Евменова, сейчас строятся судна "Яков Баляев" и "Пётр Ильичев", закладка седьмого судна "Анатолий Шлемов" состоялась в июле.

Производством единственных в своем роде кораблей занимается Средне-Невский судостроительный завод, расположенный в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось об устаревших российских дизель-электрических подводных лодках. Они могут находиться под водой всего 3 дня, а вот современные атомные подлодки — до двух недель.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Компании
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
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