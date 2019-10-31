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31.10.2019
Интерфакс-АВН

Под Каиром прошла церемония открытия совместных российско-египетских учений войск ПВО

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Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.
Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - На плацу учебного тактического центра войск противовоздушной обороны (ПВО) Египта состоялась церемония открытия совместных российско-египетских военных учений "Стрела Дружбы-2019", сообщает в среду пресс-служба Южного военного округа

"Среди почетных гостей мероприятия представители войск ПВО Сухопутных войск Российской Федерации, аппарата военного атташе при посольстве РФ в Каире, а также участники учения - более 100 военнослужащих Минобороны России. Всех участников учения объединили вместе в один строй", - говорится в сообщении.

С напутственным словом к участникам учений обратились руководитель учений от Российской Федерации полковник Валерий Черныш и командующий ПВО Египетских вооруженных сил генерал-лейтенант Али Фахми.

"Сегодня мы открываем совместное международное учение "Стрела Дружбы-2019", в котором принимают участие военнослужащие Российской Федерации и Арабской Республики Египет. Впервые представителям вооружённых сил двух дружественных стран предстоит действовать, как говорится, рука об руку. В ходе совместных практических действий российские и египетские военнослужащие обменяются опытом, и приобретут навыки совместной работы в применении современных зенитных ракетных комплексов", - сказал руководитель учения от Российской стороны, цитирует пресс-служба.

После выступления руководители учения совместно с командующим ПВО Египта совершили объезд выставочной площадки с образца вооружения и военной техники поздравлений ПВО Египетских вооружённых сил, задействованных в учениях.

Среди представленных военных образцов десятки единиц зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", С-125 "Печора" на колесной базе, ЗРК "Куб" на гусеничных шасси, переносные ЗРК "Игла-С", самоходные установки "Шилка-М4", а также военные внедорожники для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Игла-С", говорится в сообщении.

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Продукция
Tор-М2
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