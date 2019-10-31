Россия и Египет проводят совместное учение войск ПВО

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Торжественная церемония открытия совместного российско-египетского учения войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" состоялась под Каиром на плацу учебного тактического центра войск противовоздушной обороны Египта, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В учении военнослужащие двух стран отрабатывают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков военнослужащих с реализацией максимальных боевых возможностей зенитных ракетных комплексов при совместных действиях по отражению ударов условного противника в различных условиях", - говорится в сообщении.

В ходе церемонии руководители учения совместно с командующим ПВО Египта совершили объезд выставочной площадки с образцами вооружения и военной техники поздравлений ПВО Египетских вооружённых сил, задействованных в учении. Среди них - ЗРК "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", С-125 "Печора" на колесной базе, ЗРК "Куб" на гусеничных шасси, переносные ЗРК "Игла-С", самоходные установки "Шилка-М4", а также военные внедорожники для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Игла-С".

В учении примут участие более 100 российских военнослужащих.

"В ходе совместных практических действий российские и египетские военнослужащие обменяются опытом и приобретут навыки совместной работы в применении современных зенитных ракетных комплексов", - сказал, в частности, руководитель учения от российской стороны полковник Валерий Черныш.

"Военное сотрудничество между Египтом и Россией является одним из основополагающих элементов между двумя странами. Мы стремимся его развивать и извлекать из него пользу во благо развития вооруженных сил. Совместное учение направлены на укрепление военных отношений, обмен опытом, развитие навыков принимающих участие в учении войск, повышения уровня подготовки, развития навыков применения и внедрение новых технологий", - заявил, выступая перед участниками мероприятия, командующий египетских ПВО генерал-лейтенант Али Фахми.