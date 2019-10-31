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31.10.2019
Известия.ru

Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Россия приступила к строительству кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире, рассказал главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

В опубликованном 30 октября в газете "Красная звезда" интервью главком отметил, что судостроители также работают над новейшими многоцелевыми фрегатами дальней морской зоны и большими десантными кораблями.

"Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711. Год назад на Северный флот пришел новейший БДК "Иван Грен" — головной корабль этого проекта. Идут к завершению испытания его младшего собрата БДК "Петр Моргунов", — рассказал Евменов.

Кроме того, в этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей по измененному проекту — "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

В настоящее время судостроительный завод "Северная верфь" строит несколько многоцелевых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350, в том числе корабль "Адмирал флота Советского Союза Исаков".

По словам Евменова, завершаются испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов", к спуску на воду подготавливают "Адмирала флота Головко".

Средне-Невский судостроительный завод начал серийное производство уникальных кораблей противоминной обороны.

"В мае был спущен на воду четвертый тральщик проекта 12700 "Владимир Емельянов". Он построен вслед за головной единицей — кораблем ПМО "Александр Обухов" и двумя серийными кораблями — "Георгий Курбатов" и "Иван Антонов", — указал адмирал.

Также продолжается строительство кораблей "Яков Баляев" и "Петр Ильичев". В июле состоялась закладка седьмого морского тральщика проекта 12700 "Анатолий Шлемов".

20 октября американское издание Military Watch рассказало об оснащении атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" и оценило его возможности, признав самым опасным из всех военных кораблей России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Александр Обухов
Владимир Емельянов
Георгий Курбатов
Иван Антонов
Компании
Северная верфь
СНСЗ
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
22350
пр. 12700
СФ
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