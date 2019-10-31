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31.10.2019
Известия.ru

Россия в ООН выразила озабоченность количеством спутников США на орбите

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Whitney Morgan

Россия озабочена числом американских спутников в космосе. Об этом во вторник, 29 октября, заявил зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, сообщает "РИА Новости".

В ходе выступления в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН, он проинформировал, что группировка спутников США численностью боле тысячи единиц сопоставима с космическими группировки остальных стран вместе взятых.

По его словам, хотя все эти спутники зарегистрированы как метеорологические или телекоммуникационные, их предназначение неизвестно.

Белоусов добавил, что еще в 60-70 годах прошлого века Штаты осуществляли ряд программ по созданию "спутников-убийц".

"Об этом важно помнить в условиях, когда со стороны США и их союзников то и дело раздаются заявления о том, что спутники могут применяться в качестве оружия", - подчеркнул зампостпреда.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании национального командования космическими силами страны. Его задачами назывались: организация и надзор за космическими операциями, определение способов защиты американских спутников, поиск решений для ускорения технического прогресса.

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