Войти
31.10.2019
ТАСС

Головная подлодка "Князь Владимир" на испытаниях впервые выстрелила "Булавой"

418
0
+2
Источник изображения: © Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС, архив

Учебно-боевые блоки ракеты штатно достигли полигона на Камчатке

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Головная атомная подлодка проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" на испытаниях в Белом море впервые провела стрельбу баллистической ракетой "Булава". Учебно-боевые блоки ракеты штатно достигли полигона Кура на Камчатке, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Впервые с новейшего стратегического ракетоносца "Князь Владимир" проекта "Борей-А" произведен испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава", - сказали в ведомстве. В министерстве добавили, что стрельба была выполнена субмариной в рамках ее плановых испытаний из Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Во время пуска крейсер находился в подводном положении.

По данным Минобороны, полет "Булавы" прошел штатно, "ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля".

Район стрельбы был закрыт для судоходства, режим обеспечили суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Как сообщил ранее ТАСС командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, подлодка "Князь Владимир" завершает в этом году государственные испытания, в ходе которых будут протестированы все виды ее вооружения. Командующий уточнял, что передача корабля в состав ВМФ "пройдет под елочку", то есть в декабре этого года. Подлодка будет нести службу на Северном флоте, отмечал Моисеев.

Ранее в состав ВМФ вошли три атомных подлодки базового проекта 955 (шифр "Борей") "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершентствованную систему управления оружием. Все "Бореи" могут нести на борту по 16 ракет "Булава", также подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
СФ
Похожие новости
25.06.2019
"Дмитрий Донской" примет экзамены у "Князя Владимира" и "Казани"
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
02.07.2018
Неотразимый удар секретной "Булавы"
20.11.2017
"Князья" подводного флота России
28.06.2017
"Юрий Долгорукий" подтвердил надежность "Булавы"
21.03.2016
Подводные силы ВМФ России встречают 110-летие на пороге перемен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.10 14:56
  • 4
Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года
  • 31.10 14:24
  • 23
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 31.10 14:02
  • 5
НАТО присвоил Су-57 код "Уголовник"
  • 31.10 12:20
  • 23
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 31.10 12:10
  • 94
Машиностроение на грани исчезновения
  • 31.10 10:56
  • 25
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 31.10 08:42
  • 32
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 31.10 08:38
  • 1
НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом
  • 31.10 06:57
  • 3
Россия испытает супероружие
  • 31.10 00:52
  • 4
В польском СМИ сомневаются в прорывном российском танке Т-90М
  • 31.10 00:46
  • 7
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации