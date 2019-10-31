Опубликована Стратегия развития судостроительной промышленности России до 2035 года

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденевой "К судостроению пристроили стратегию. Планы развития отрасли до 2035 года полны неясных обещаний", несмотря на хронические проблемы российского судостроения, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в опубликованной Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года [ текст ] ожидает даже в самом плохом сценарии построить 357 судов за 18 лет, добившись роста производства гражданских судов в 3,9 раза. Если же реализуется целевой сценарий, будет построено почти в два раза больше. Однако для этого нужна господдержка, размеры которой в стратегии не оценены. Эксперты затрудняются содержательно комментировать документ, отмечая его слабую проработку и явные фактические ошибки.

Спуск на воду на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" среднего рыболовного морозильного траулера "Лев" проекта 1701, строящегося для группы компаний "ФЭСТ". Отрадное (Ленинградская область), 25.10.2019 (с) ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

России требуется масштабное обновление гражданских судов, следует из стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Потребности внутреннего рынка оценены в 250 морских транспортных судов, более 1,5 тыс. транспортных судов "река-море", 1,6 тыс. рыбопромысловых судов, более 250 единиц морской техники вспомогательного и технического флотов, 90 научно-исследовательских судов, 24 ледокола, а также около 150 судов и морской техники для освоения шельфовых месторождений. Однако, констатируется в документе, финансовые возможности заказчиков позволяют обновить менее половины флота.

Стратегия предполагает три варианта развития отрасли, которые отличаются темпами роста экономики и объемом господдержки.

В рамках инновационного (базового) сценария к 2035 году будет построено 463 судна, а стоимость портфеля заказов приблизится к 2,3 трлн руб., при оптимистичном раскладе количество выпущенных судов составит 651 единицу. В консервативном сценарии будет построено 357 судов, что, тем не менее, позволит нарастить выпуск в отрасли в 3,9 раза по сравнению с 2018 годом (см. инфографику).

"Ввиду специфических особенностей отрасли, в том числе высокой капиталоемкости строительства судов, продолжительной окупаемости вложенных средств, ее деятельность и дальнейшее развитие невозможны без активного участия государства",- говорится в документе. Вместе с тем в стратегии нет никаких оценок возможного или ожидаемого объема господдержки, а также возможных механизмов ее предоставления. Также не сказано, как объем господдержки и заказа должен распределяться между верфями, входящими в Объединенную судостроительную корпорацию, и заводами вне ее периметра.

К 2035 году основные производственные фонды отрасли должны быть загружены на 80%, планируется увеличить вдвое производительность труда и повысить долю отечественных составляющих в стоимости конечной гражданской продукции до 75%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Эти ожидания в целом подкреплены итогами предыдущих лет: в 2018 году объем производства в отрасли увеличился в 1,7 раза по отношению к 2012 году и составил более 620 млрд руб. при росте производительности труда в денежном выражении в 1,4 раза. В то же время конкретики в стратегии мало, а цифры уязвимы для критики.

Так, глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев затрудняется комментировать вышедший документ, так как в нем нет ни обосновывающей части, ни перечня проектов, для которых планируется строительство, нет типоразмеров и ледовых классов судов. "Непонятно, что за ледоколы имеются в виду и почему газовозы по всем трем сценариям появляются в списке уже после запуска проекта "Арктик СПГ-2"",- отмечает эксперт. В стратегии предполагается в базовом сценарии строительство 14 ледоколов, а в целевом - 21. Что касается газовозов, то их постройки нет ни в одном сценарии до 2025 года, а в консервативном - нет и до 2035 года.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров полагает, что по рыбопромысловым судам в консервативном сценарии стратегии (105 единиц, из них 27 обслуживающих) не учтено строительство судов-краболовов. По пассажирскому флоту планы выглядят реалистичными (от четырех до восьми судов в зависимости от прогноза), а по транспортным судам "река-море", напротив, запланированные показатели на 2019-2020 годы даже несколько занижены (23-28 судов), добавляет эксперт. "В целом длительная разработка стратегии не пошла целевым показателям на пользу: количественные планы сдачи судов явно требуют корректировки для учета реалий 2019 года",- заключает он.

(с) "Коммерсантъ"