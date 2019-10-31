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31.10.2019
Интерфакс-АВН

Закладка двух новых больших десантных кораблей состоялась на российских судоверфях - главком ВМФ

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Плакат с церемонии закладки на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России двух больших десантных кораблей модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303) и "Василий Трушин" (заводской номер 304). Калининград,
Плакат с церемонии закладки на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России двух больших десантных кораблей модифицированного проекта 11711 "Владимир Андреев" (заводской номер 303) и "Василий Трушин" (заводской номер 304). Калининград, 23.04.2019.
Источник изображения: Mil.Press FlotProm

Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - В России идет активное строительство кораблей крупного водоизмещения океанской зоны, это большие десантные корабли (БДК), фрегаты, корветы, многие из них уже проходят испытания, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Николай Евменов.

"В этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей, но уже по измененному проекту. Это БДК "Владимир Андреев" и "Василий Трушин"", - сообщил главком ВМФ в интервью, опубликованном в среду в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Он отметил, что сейчас подходят к завершению испытания второго фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", а судостроители "Северной верфи" готовят к спуску на воду следующий корабль "Адмирал флота Головко", при этом на стапеле завода продолжается строительство фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Исаков".

"В апреле 2019 года в присутствии Верховного Главнокомандующего и министра обороны Российской Федерации были заложены еще два новых корабля "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов", несколько отличающихся от своих предшественников", - пояснил Евменов.

Он также добавил, что на Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире.

"Они выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью корабля. Они поэтапно поступают на флот, проходят испытания", - уточнил главнокомандующий Военно-морским флотом.

По словам Евменова, в то же время проходит обновление вспомогательного флота, строятся большие гидрографические суда и катера.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
СНСЗ
Проекты
22350
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