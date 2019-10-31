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31.10.2019
Lenta.ru

Россия испытает супероружие

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Министерство обороны России начнет проводить испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" в начале 2020 года. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ведомстве.

На первом этапе будет проведено не менее пяти тестовых запусков. Ракету с массогабаритным макетом боевой части запустят с космодрома "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке. После этого будет проведен испытательный пуск из расположения действующей 62-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Такой запуск будет проведен впервые за последние 30 лет, отмечает газета.

Источник издания отметил, что если характеристики будут соответствовать заявленным, ракетный комплекс поставят на вооружение уже в 2021 году.

В июле 2019 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что ведутся работы по снижению издержек на производство "Сармата". Он добавил, что к концу 2019-го планируется завершить значительную часть огневых испытаний и спустя год выйти на завершающую стадию тестовых пусков.

Летом на военно-техническом форуме "Армия-2019" впервые были раскрыты характеристики новой МБР. Сообщалось, что дальность стрельбы "Сармата" составит 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, длина ракеты — 35,5 метра. "Сармат" будет оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

В апреле этого года президент России Владимир Путин заявил, что РС-28 "Сармат" успешно проходит завершающую стадию испытаний.

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Страны
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Продукция
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
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Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Плесецк
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3 комментария
№1
31.10.2019 00:58
Еще очень далеко до завершения
0
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№2
31.10.2019 06:11
Цитата, mikeinside сообщ. №1
Еще очень далеко до завершения
Цитата, q
если характеристики будут соответствовать заявленным, ракетный комплекс поставят на вооружение уже в 2021 году.
Это Вы считаете далеко?
0
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№3
31.10.2019 06:57
Цитата, статья
Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ведомстве.
- это что за странные подробности в текущей новости? Надо понимать так, что "Лента" зуботочит на "Ведомости" но ещё не определилась как?! :)
0
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