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31.10.2019
Lenta.ru

"Крымские" подлодки оказались "надводными" и "невозвратными"

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) проекта 636 "Варшавянка", являясь одними из самых малошумных в мире, "морально устарели", пишет "Военно-промышленный курьер".

Еженедельная газета отмечает, что ДЭПЛ могут находиться в подводном состоянии до 3 суток, тогда как современные неатомные подводные лодки (НАПЛ) — до 14 дней. "Только человек с чувством черного юмора может назвать подводной лодку, вынужденную раз в один — три дня либо всплывать полностью, либо подвсплывать под устройство РДП (работа дизелей под водой) и несколько часов стучать двигателями, заряжая аккумуляторные батареи", — уверяет издание.

Согласно газете, ДЭПЛ, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ", эффективны лишь против неподготовленного противника вроде сирийских террористов, тогда как в случае войны с оснащенным соперником такие субмарины, "отошедшие от родных берегов более чем на 200 миль, назад не вернутся".

Также издание напоминает, что ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка" может "благодаря пониженному уровню шума пройти незамеченными мимо пассивных акустических систем, но их довольно легко обнаружить даже не самыми новыми активными средствами обнаружения".

В октябре главком Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Николай Евменов заявил, что в ноябре на "Адмиралтейских верфях" (Санкт-Петербург) должны быть одновременно заложены дизель-электрические подводные лодки "Уфа" и "Магадан" проекта 636.3 "Варшавянка".

В том же месяце, согласно источникам Mil.Press FlotProm в военно-промышленном комплексе, в России открыта опытно-конструкторская работа (ОКР), предполагающая создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ) для НАПЛ.

В декабре 2014 года представитель "Рубина" Андрей Баранов сообщил, что серия из шести подлодок проекта 636.3 "Варшавянка" для Черноморского флота (ЧФ) станет, вероятно, последней постройкой таких лодок для ВМФ.

Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", относящиеся к третьему поколению субмарин, считаются одними из самых малошумных в мире. В распоряжении Черноморского флота (ЧФ) имеется шесть таких кораблей. Субмарины являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

ВНЭУ позволяет НАПЛ плавать продолжительное время под водой без необходимости подниматься на поверхность. Подобные подлодки имеются, в частности, у Франции (группа компаний Naval), Швеции (Saab), Германии (Siemens и ThyssenKrupp Marine Systems), Японии (Kawasaki при поддержке Saab), Испании (Tcnicas Reunidas) и Китая.

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SAAB
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Адмиралтейские верфи
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