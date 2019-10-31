НАТО так надо: новые авиадивизии закроют небо над Балтикой и Крымом

Морская авиация встала на защиту российских рубежей. Минобороны разворачивает в Калининградской области и Крыму две дивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления. Формирование соединений завершится к концу года. Все боевые самолеты на этих территориях будут интегрированы в единый контур. При необходимости у военных появится возможность в короткие сроки нарастить здесь силы и укрепить оборону. Новая система управления позволит взять под одно командование авиаполки и эскадрильи, переброшенные из других округов. Усиление авиационной компоненты, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, является ответом на наращивание сил НАТО в стратегически важных регионах у российских границ.

Морская авиация встала на защиту российских рубежей. Минобороны разворачивает в Калининградской области и Крыму две дивизии с высокотехнологичными штабами и пунктами управления. Формирование соединений завершится к концу года. Все боевые самолеты на этих территориях будут интегрированы в единый контур. При необходимости у военных появится возможность в короткие сроки нарастить здесь силы и укрепить оборону. Новая система управления позволит взять под одно командование авиаполки и эскадрильи, переброшенные из других округов. Усиление авиационной компоненты, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, является ответом на наращивание сил НАТО в стратегически важных регионах у российских границ.

Восстановили баланс

В Крыму, по данным источников "Известий" в военном ведомстве, решено возродить соединение, которое станет правопреемником 2-й гвардейской морской ракетоносной Севастопольской авиационной дивизии им. Н.А. Токарева. Она была образована 80 лет назад в составе ВВС ЧФ и прекратила свое существование в 1996 году. Летчики соединения за отвагу и мужество в 1944 году заслужили гвардейское звание.

В состав новой дивизии войдет 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк. На его вооружении стоят тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Местом базирования выбран аэродром Новофедоровка. Также дивизии передадут 318-й смешанный авиаполк. В его составе — военно-транспортные самолеты Ан-26, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27 и транспортно-боевые вертолеты Ка-29.

В Калининградской области, по данным источников "Известий" в Минобороны, началось формирование 132-й смешанной авиационной дивизии. В нее войдет 4-й гвардейский морской штурмовой авиаполк, вооруженный фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и истребителями Су-30СМ. А также — недавно сформированный 689-й гвардейский истребительный авиаполк, который в ближайшее время должен получить модернизированные Су-27СМ и Су-35С. Наконец, в состав дивизии вольются 396-я отдельная корабельная противолодочная вертолетная эскадрилья, 125-я отдельная вертолетная и 398-я отдельная транспортная. Местом базирования соединения стал город Черняховск.

Калининградская область и Крым остаются потенциально опасными направлениями — страны НАТО, граничащие с ними, существенно усилились в военном плане. Интерес альянса к этим регионам подтверждается увеличением количества разведывательных полетов вдоль российской границы, рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— У данных регионов одинаковые проблемы, они остаются довольно уязвимыми. На этих направлениях НАТО имеет серьезное преимущество как в ударных, так и в разведывательных системах. Усиление авиационной составляющей является попыткой противодействия и создания баланса сил, — рассказал эксперт. — В случае обострения ситуации сюда быстро можно будет перебросить только авиацию. Поэтому, скорее всего, теперь вся авиационная составляющая обоих регионов будет переподчинена флотам. Это значительно улучшит взаимодействие между родами войск, сделает самолеты и вертолеты более эффективными.

Боевой хаб

Штабы новых дивизий получат современную компьютерную технику, дальнобойные системы связи и автоматизированные системы управления (АСУ) войсками. Их вычислительные мощности позволят связать все подразделения в единую сеть. В свою очередь, дивизионные АСУ подключат к Национальному центру управления обороной РФ.

Современные АСУ позволяют создавать информационные базы, где аккумулируется вся информация о состоянии как своих, так и вражеских войск. В них постоянно обновляются сведения обо всех самолетах и вертолетах, которые находятся на аэродромах и в небе, а также о сухопутных силах, подлодках, кораблях и даже космических аппаратах военного назначения. Таким образом, командование дивизии получит возможность наблюдать обстановку в районе боевых действий в режиме реального времени.

Новый подход позволит организовать полноценную координацию действий авиации в регионе, а боевые самолеты будут использоваться с максимальной эффективностью. Так, например, АСУ может в автоматическом режиме перераспределить машины на самые опасные направления. Кроме того, к системе можно подключать новые эскадрильи и авиаполки, которые прибудут для усиления. Штаб дивизии в данном случае станет работать как боевой хаб, который будет распределять авиацию в зависимости от ситуации.

Восстанавливать авиадивизии в России начали в 2015 году. В ходе реформ части и соединения были ликвидированы, а самолеты и вертолеты структурно вошли в состав авиабаз.

Дивизионная структура авиационного управления хорошо себя зарекомендовала, поэтому ее сейчас вводят во всех стратегически важных регионах страны, рассказал "Известиям" бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Современная дивизия имеет мощные инструменты управления, что дает возможность эффективно руководить авиацией на большом фронте, — отметил он. — Теперь командиры могут оперативно перераспределять силы между направлениями. Также штаб получит возможность быстрее планировать боевые операции и доводить до подразделений задачи. Лучше организовывать взаимодействие с соседними соединениями, наземными войсками и флотом. Наконец, электроника позволит руководить разнородной авиацией в ходе операции по всей ее глубине.

В советские годы в Крыму базировалась 2-я гвардейская морская ракетоносная Севастопольская авиационная дивизия им. Н.А. Токарева. После 1991 года она оставалась в составе авиации ЧФ. В период между 1994 и 1996 годами управление дивизии и входившие в ее состав полки расформировали.

ВС в Крыму сейчас активно получают новую технику. На полуострове готовят к размещению новейшие сверхманевренные истребители Су-35С — ими будет перевооружен один из авиаполков. Ранее планы по дислокации таких истребителей в Крыму военным ведомством не разглашались. Появление современных машин серьезно усилит южную воздушную группировку. Су-35С способен не только гарантированно уничтожать самолеты пятого поколения, но и эффективно поражать наземные и надводные цели, что особенно важно для контроля воздушного пространства над Черным морем.