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31.10.2019
Военно-промышленный курьер

В Таджикистане усилена группировка ПВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

На 201-ю российскую военную базу в Таджикистане передислоцированы зенитно-ракетные системы С-300ПС, их доставили из Поволжья по железной дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники. Среди них - радиолокатор подсветки и наведения, командный пункт, пусковые установки и машины обеспечения.

"Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона", - пояснили в ведомстве.

Сейчас военные подготавливают местность для размещения техники, после этого расчеты заступят на дежурство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
С-300
С-300П
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