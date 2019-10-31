В Таджикистане усилена группировка ПВО

На 201-ю российскую военную базу в Таджикистане передислоцированы зенитно-ракетные системы С-300ПС, их доставили из Поволжья по железной дороге.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники. Среди них - радиолокатор подсветки и наведения, командный пункт, пусковые установки и машины обеспечения.

"Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона", - пояснили в ведомстве.

Сейчас военные подготавливают местность для размещения техники, после этого расчеты заступят на дежурство.