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30.10.2019
Известия.ru

Телескоп "Хаббл" сфотографировал "зловещее лицо" в космосе

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Источник изображения: Фото: hubblesite.org

Телескоп "Хаббл" запечатлел в космосе "лицо", ставшее результатом столкновения двух галактик. Снимки необычного явления опубликованы на сайте обсерватории имени Эдвина Хаббла.

Две галактики столкнулись на расстоянии в 700 млн световых лет от Земли и образовали большое кольцо звездного вещества.

"Такие происшествия в космосе могут создавать странные объекты, напоминающие жутких существ, словно из рассказов о паранормальных явлениях. Среди них объект в новом изображении Хаббла", — говорится на сайте.

На снимке "лица" видно, что ядра галактик выступают словно глаза, а звездное вещество "образовало" рот и нос.

По словам ученых, явление довольно редкое, так как столкнувшиеся галактики примерно одинаковы по размеру. Как правило, более крупная поглощает более мелкую. Согласно прогнозам астрономов, запечатленные "Хабблом" галактики через несколько миллиардов лет сольются в одну большую.

28 октября стало известно, что ученые обнаружили шестую карликовую планету в Солнечной системе.

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