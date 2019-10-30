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30.10.2019
ТАСС

Airbus готова сотрудничать с Россией в космической отрасли

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Масштабная модель спутника Airbus OneWeb
Масштабная модель спутника Airbus OneWeb.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин отметил, что компания сотрудничает с Москвой с 1995 года

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Оборонное подразделение французской компании Airbus - Defence & Space - готово сотрудничать по проектам в космической отрасли с Россией. Об этом сообщил во вторник глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

"У меня отдельная встреча состоялась с вице-президентом Airbus. Компания подтвердила готовность работать по совместным проектам в России [в космической отрасли]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Глава Минэкономразвития уточнил, что обсуждал эту тему во вторник с вице-президентом Airbus Defence & Space Лионелем Шампо, и тот заверил его в готовности компании к работе. Орешкин также добавил, что Airbus еще с 1995 года сотрудничает с Россией по космическим проектам и с ее стороны присутствует "полная нацеленность на движение вперед и углубление сотрудничества".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Airbus
Минэкономразвития РФ
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