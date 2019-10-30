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30.10.2019
РИА Новости

Столтенберг: НАТО рассматривает возможность открытия базы ВМФ в Албании

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

БЕЛГРАД, 28 окт – РИА Новости. Военное руководство НАТО оценивает возможность инвестирования в создание военно-морской базы в Албании, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после встречи с президентом страны Илиром Мета.

Мета в понедельник находится с визитом в Брюсселе, где провел встречу с генсеком Североатлантического альянса. Министр обороны Албании Олта Джачка ранее официальным письмом предложил открыть базы ВМФ НАТО в своей стране.

"Албания играет важную роль в НАТО, это важно и для нее, и для НАТО. Как я и сказал, у нас уже есть программа, по которой мы инвестируем и управляем авиабазой в Албании. До сих пор не было принято решения об инвестициях в военно-морскую базу, но это вещь, которая рассматривается нашим военным руководством и нашими военными экспертами. Основываясь на этом, НАТО будет принимать решение", - заявил Столтенберг на пресс-конференции, трансляцию вела пресс-служба альянса.

Президент Албании в конце января заявил, что строительство первой авиабазы НАТО в стране принесет стратегические инвестиции и безопасность, и еще больше обяжет Албанию перед Североатлантическим альянсом.

Албанский премьер-министр Эди Рама сообщил в августе 2018 года, что НАТО приняла решение о строительстве первой авиабазы на западных Балканах в центральной Албании. Местом строительства выбран старый военный аэродром в городе Кучова (с 1950 по 1990 годы — город Сталин) в округе Берат в центральной части страны. Стройка ведется на средства Североатлантического альянса в партнерстве с правительством Албании, НАТО только в первую фазу проекта модернизации аэродрома в Кучова планирует вложить свыше 50 миллионов евро.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Албания
Проекты
NATO
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