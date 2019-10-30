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30.10.2019
РИА Новости

Белоруссия и США обсудили размещение американских войск у границ республики

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Американские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Американские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

МИНСК, 29 окт - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась и временная поверенная в делах США в республике Дженифер Мур обсудили планы развертывания американских военных контингентов вблизи белорусской госграницы, передает во вторник агентство Белта.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении Минска адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве недалеко от границы с Белоруссией, а также на планы проведения учений НАТО весной 2020 года под командованием США.

"По инициативе американской стороны государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась сегодня в Минске принял временного поверенного в делах США в Беларуси Дженифер Мур. На встрече обсуждены вопросы белорусско-американского взаимодействия, а также затронуты проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что "американская сторона подробно проинформировала о планах проведения операции "Атлантическая решимость" и учения "Защитник Европы - 2020", составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации".

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями о положении в сфере контроля над вооружениями и укреплении мер доверия и безопасности. "Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении диалога", - подчеркивается в сообщении.

В понедельник по поручению президента Белоруссии Совбез и Минобороны республики доложили главе государства о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Белоруссии, а также предложениях по реагированию. При этом Лукашенко заявил, что Белоруссия не ведет речи о закупке новых масштабных вооружений из-за танкового батальона США в Литве и предстоящих весной учений НАТО.

Министр обороны Андрей Равков рассказал, что Белоруссия предпримет ряд мер по реагированию на размещение бронетанковой техники США в Литве недалеко от белорусской границы и проведение учений НАТО Defender Europe весной 2020 года, в том числе усилит охрану белорусско-литовской границы. Также будут предприняты меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки. Минск также хочет скорректировать с РФ в 2020 году план применения региональной группировки войск из-за ухудшения ситуации у границы Союзного государства. Предполагается, что военнослужащие Белоруссии и России будут проводить совместную разведку в связи с натовскими учениями.

По данным Sputnik Литва, танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Пабраде на полгода, прибыли 21 октября в Литву. Чуть ранее в октябре в балтийскую республику прибыли первые военные батальона. Ожидается, что общее число военнослужащих сухопутных войск США, которые перебрасываются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, превысит 500 человек. Анализируя ситуацию с размещением американских танков на полигоне возле литовского города Пабраде, инфраструктура которого подготовлена для проведения различных учений с этой группировкой, в Минобороны Белоруссии предполагали, что "это делалось длительное время именно для усиления натовского присутствия на сопредельной территории". Касаясь учений НАТО Defender Europe, в Белоруссии обращали внимание на увеличение контингента, а также на длительность его пребывания, называя предстоящие учения самыми крупными учениями НАТО за последние 25 лет.

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Страны
Белоруссия
Литва
Россия
США
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
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