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30.10.2019
РИА Новости

Россия и США проведут заседание комиссии по ДСНВ седьмого ноября

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Штаб-квартира ООН в Женеве
Штаб-квартира ООН в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Елизавета Исакова

ООН, 29 окт - РИА Новости. Встреча двусторонней консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям пройдет 7 ноября, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Двусторонняя консультативная комиссия РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям собирается 7 ноября. Уже комплектуется наша делегация", - сказал Белоусов.

По его словам, пока никаких позитивных сигналов со стороны США на счет перспектив продления СНВ нет.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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