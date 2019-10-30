Россия и США проведут заседание комиссии по ДСНВ седьмого ноября

ООН, 29 окт - РИА Новости. Встреча двусторонней консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям пройдет 7 ноября, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Двусторонняя консультативная комиссия РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям собирается 7 ноября. Уже комплектуется наша делегация", - сказал Белоусов.

По его словам, пока никаких позитивных сигналов со стороны США на счет перспектив продления СНВ нет.