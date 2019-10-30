Россия и США проведут заседание комиссии по ДСНВ седьмого ноября
Штаб-квартира ООН в Женеве.
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ООН, 29 окт - РИА Новости. Встреча двусторонней консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям пройдет 7 ноября, заявил РИА Новости зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
"Двусторонняя консультативная комиссия РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям собирается 7 ноября. Уже комплектуется наша делегация", - сказал Белоусов.
По его словам, пока никаких позитивных сигналов со стороны США на счет перспектив продления СНВ нет.
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