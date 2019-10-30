Войти
30.10.2019
РИА Новости

Шойгу проведет в среду в Азербайджане заседание совета глав МО стран СНГ

655
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

БАКУ, 29 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Азербайджан, где в среду в Баку под его председательством состоится заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.

"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", - сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По её словам, "намечено подвести итоги взаимодействия в военной сфере в 2019 году, а также рассмотреть проект концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года".

"Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и других сферах", - сказала Марковская.

"Также планируется согласовать совместные мероприятия на 2020 год и проанализировать ход подготовки знаковому событию совместной истории государств-участников СНГ - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказала Марковская.

Она сообщила, что в заседании примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
31.10.2019
Главы оборонных ведомств стран СНГ одобрили коалиционные планы до 2025 года
06.06.2018
Шойгу прибыл в Кызыл, где проведет заседание совета министров обороны СНГ
16.06.2016
Шойгу призвал страны СНГ к расширению военного сотрудничества из-за обстановки на границах
13.11.2014
В Москве прошло заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ
13.11.2014
Оборонные приоритеты Содружества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 21:31
  • 89
Машиностроение на грани исчезновения
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:31
  • 21
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации
  • 30.10 19:16
  • 21
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 30.10 19:09
  • 16
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 30.10 19:05
  • 50
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 30.10 19:00
  • 10
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 30.10 18:31
  • 6
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 17:26
  • 2
"Федор" не смог зайти в Google из-за проверки на роботов
  • 30.10 15:28
  • 5
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 30.10 13:47
  • 4
"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику
  • 30.10 12:10
  • 1
Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX