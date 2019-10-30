Парк Минобороны "Патриот" с начала года посетили более 400 тыс. чел

Как сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе парка "Патриот", за 10 месяцев прошлого года парк уже посетило более 406 тыс. человек.

За прошлый год количество посетителей армейского военно-патриотического парка составило 481 тыс.

Подмосковному парку культуры и отдыха вооруженных сил "Патриот" исполняется пять лет, в честь этого 30 октября здесь пройдет день открытых дверей. Об этом сообщается на сайте парка.

А второго ноября состоится масштабная военно-историческая реконструкция событий 1941 года – битвы за Москву. В масштабной реконструкции примет участие техника из разных музеев и реставраторы со всей России.

В программе также – курс молодого бойца на 15 интерактивных площадках и мастер-классы военных профессионалов.

Напомним, 30 октября 2014 года министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ о создании Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации "Патриот". В июне 2015 года состоялось открытие парка "Патриот", одновременно с этим, прошел первый Международный военно-технический форум "Армия – 2015".

Шойгу отмечал, что парк "Патриот" является уникальным многофункциональным комплексом, который позволяет на высоком уровне проводить самые разные мероприятия, в том числе такие важные, как Международный военно-технический форум "Армия", Армейские международные игры, Всероссийский молодежный патриотический форум "Я – Юнармия".