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30.10.2019
Военно-промышленный курьер

Начальник Генштаба ВС РФ встретился с вице-президентом Экваториальной Гвинеи

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с вице-президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемой Обиангом Манге вопросы сотрудничества двух стран, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Сегодняшняя встреча в Москве является результатом договоренностей между президентами России и Экваториальной Гвинеи на полях саммита Россия – Африка, прошедшего 24 октября в Сочи.

"В развитие этой встречи и по поручению Министра обороны РФ готов обсудить с вами актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, представляющие взаимный интерес", – сказал В. Герасимов.

Он также отметил традиционно дружественный характер отношений между Россией и Экваториальной Гвинеей и поблагодарил за усилия страны по противодействию терроризму и восстановлению стабильности в Африканском регионе.

"Надеюсь, что визит в Россию вашей делегации будет способствовать дальнейшему всестороннему развитию отношений между нашими странами и оборонными ведомствами", – сказал начальник Генштаба ВС РФ.

В свою очередь вице-президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российскую сторону за теплый прием.

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