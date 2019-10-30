Войти
30.10.2019
Интерфакс-АВН

Российские подлодки пытаются незаметно проникнуть в воды к западу от Гренландии - СМИ

627
0
+1
АПЛ "Нижний Новгород"
Многоцелевая атомная подводная лодка "Нижний Новгород" проекта 945А.
Источник изображения: young.rzd.ru

Стокгольм. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Подводные лодки ВМФ России в рамках особой операции попытаются пройти незамеченными максимально далеко в западную часть акватории Атлантического океана, вплоть до вод западнее Гренландии, сообщила во вторник Норвежская вещательная корпорация со ссылкой на источники.

Норвежские СМИ при этом полагают, что цель операции - демонстрация возможности для РФ угрожать при помощи подлодок восточному побережью США.

По данным источников, российские подлодки, находящиеся в подводном положении, уже покинули базу для начала операции.

Отмечается, что длительность этой операции составит примерно два месяца.

В минувшую субботу Северный флот сообщил, что две атомные подводные лодки (АПЛ) "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море, при этом будет испытано новое оружие.

По данным сообщения, поступившего в агентство "Интерфакс", глубоководные погружения будут выполняться экипажами АПЛ поочередно, "в том числе на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа". "По данным флота, в ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин", - говорилось в сообщении.

Штаб Северного флота подчеркнул, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика, применяемая подводниками.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Проекты
СФ
Похожие новости
16.10.2018
Операция "Единый трезубец": схватка за Арктику только начинается
30.07.2018
Северный флот подвести не должен
12.05.2017
Россия демонстрирует свое новое оружие для севера (Aftenposten, Норвегия)
31.03.2016
США построят в Норвегии новый радар для слежения за ракетами
10.12.2010
Налетели на учения
28.07.2008
Противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 ВВС испытали новую радиоэлектронику и управляемое оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 21:31
  • 89
Машиностроение на грани исчезновения
  • 30.10 20:34
  • 2
Американские СМИ назвали место, где Россия нападет на НАТО
  • 30.10 19:34
  • 32
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 30.10 19:31
  • 21
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
  • 30.10 19:22
  • 35
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
  • 30.10 19:20
  • 4
Авиапром ведут на прорыв… канализации
  • 30.10 19:16
  • 21
Ветеран "Альфы": Навык собирать и разбирать "Калашников" – пережиток прошлого
  • 30.10 19:09
  • 16
Мини - "Армата": каким может быть новый танк для российских морпехов
  • 30.10 19:05
  • 50
Минобороны получило последний из шести законтрактованных дивизионов ЗРК "Тор-М2"
  • 30.10 19:00
  • 10
Опыт Афгана, Чечни и Сирии учтен при создании гантрака с "боевой рогаткой"
  • 30.10 18:31
  • 6
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 30.10 17:26
  • 2
"Федор" не смог зайти в Google из-за проверки на роботов
  • 30.10 15:28
  • 5
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
  • 30.10 13:47
  • 4
"Сохранит мир": Россия подарила Таджикистану военную технику
  • 30.10 12:10
  • 1
Глава Boeing заявил о безопасности доработанных самолетов 737 MAX