Российские подлодки пытаются незаметно проникнуть в воды к западу от Гренландии - СМИ

Стокгольм. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Подводные лодки ВМФ России в рамках особой операции попытаются пройти незамеченными максимально далеко в западную часть акватории Атлантического океана, вплоть до вод западнее Гренландии, сообщила во вторник Норвежская вещательная корпорация со ссылкой на источники.

Норвежские СМИ при этом полагают, что цель операции - демонстрация возможности для РФ угрожать при помощи подлодок восточному побережью США.

По данным источников, российские подлодки, находящиеся в подводном положении, уже покинули базу для начала операции.

Отмечается, что длительность этой операции составит примерно два месяца.

В минувшую субботу Северный флот сообщил, что две атомные подводные лодки (АПЛ) "Нижний Новгород" и "Псков" приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море, при этом будет испытано новое оружие.

По данным сообщения, поступившего в агентство "Интерфакс", глубоководные погружения будут выполняться экипажами АПЛ поочередно, "в том числе на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа". "По данным флота, в ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин", - говорилось в сообщении.

Штаб Северного флота подчеркнул, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика, применяемая подводниками.