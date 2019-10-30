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30.10.2019
Lenta.ru

Пентагон закупит почти 500 истребителей F-35

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F-35A Lightning II
F-35A Lightning II.
Источник изображения: Фото: Daniel Hughes / Reuters

Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 29 октября, сообщила журналистам заместитель министра обороны США Эллен Лорд, передает ТАСС.

"Это историческая веха в производстве данных истребителей", — отметила Лорд. Первый этап соглашения включает строительство 114 самолетов общей стоимостью 7 миллиардов долларов. По словам Лорд, нынешняя сделка "демонстрирует приверженность агрессивно снижать цены на F-35".

"Ранее мы анонсировали 255 самолетов за 11 миллиардов. Вчера в дополнение к нашим обязательствам анонсировали 114 истребителей за 7 миллиардов", — пояснил генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик.

F-35 — многоцелевая боевая машина, способная нести ядерное оружие. В проекте ее создания, помимо США, до недавних пор участвовали восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Самолеты покупают Израиль и Япония.

Ранее в октябре сообщалось, что британские истребители пятого поколения F-35 Lightning впервые совершили посадку на авианосец Queen Elizabeth.

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