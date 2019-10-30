"Это провокация": Украина проведет учения на границе с Крымом

Украина проведет ракетные стрельбы на границе с Крымом

Украина в конце октября проведет тактические учения с участием зенитных ракетных комплексов на полигоне ВСУ "Ягорлык" на границе с Крымом. Украине следует провести эти стрельбы в другом месте, поскольку маневры рядом с полуостровом Москва может расценить как провокацию, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Украина проведет тактические учения с участием зенитных ракетных комплексов на государственном испытательном полигоне ВСУ "Ягорлык" в Херсонской области на границе с Крымом.

Маневры пройдут с 31 октября по 4 ноября. Будут проведены стрельбы подразделений ЗРК Бук М1 и С-125, контрольные летные испытания ракет комплекса С-300. Украина закроет воздушное и морское пространство в акватории Черного моря в районе учений.

"С целью соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов предупредили население окрестных сел о запрете нахождения на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или БпЛА", - говорится в сообщении ВСУ.

Украина могла бы провести эти стрельбы в другом месте, а маневры на границе с Крымом Москва может расценивать как провокацию, подчеркнул член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"По крайней мере взаимопониманию между Россией и Украиной они точно способствовать не будут. Напротив, стрельбы могут подвесить решение ряда других вопросов, в которых очень заинтересована Украина", - приводит ФАН слова сенатора.

Депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, в свою очередь, указал, что состояние украинских вооруженных сил и их учения могут вызвать только смех.

"Что касается Украины, уже был предыдущий президент, который устраивал стрельбы по виртуальным мишеням в Азовском море. А затем ВСУ героически отчитывались, что все виртуальные мишени, которые якобы находились в море, были сбиты.

Их военные учения - это клоунада. По-другому этого не назвать", - пояснил политик.

Накануне стало известно, что постоянная противоминная группа НАТО в составе четырех военных судов пришвартуется в порту Одессы. Противоминные корабли зайдут в Одессу в ходе патрулирования в Черном море.

Во время стоянки судов в порту экипажи посетит генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мероприятие пройдет в рамках визита генсека Североатлантического совета на Украину 30-31 октября. Столтенберг также проведет заседание комиссии НАТО - Украина с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в Верховной раде.

Неделей ранее сообщалось, что бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress ВВС провел учебную бомбардировку Крыма. Самолет приблизился к российской границе над Черным морем на расстояние 70 км, где его встретил и сопроводил российский истребитель Су-27.

После выполнения задачи российский самолет успешно приземлился в Крыму на аэродроме базирования, отметили в военном ведомстве. Командование ВВС США в Европе сообщало, что бомбардировщик совершал тренировочный полет и отрабатывал взаимодействие с силами Румынии, Украины и Грузии, передает НСН.

В середине нынешнего месяца ракетный эсминец USS Porter военно-морских сил вошел в Черное море. Поход был осуществлен в ответ на военное усиление России, говорилось в сообщении министерства обороны США.

"Это плановое усиление в данном регионе демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства, а также нашу верность союзникам и партнерам по НАТО в Черном море", - сказала вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая Шестым флотом.

Американский эсминец взяли на сопровождение три корабля Черноморского флота: фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", сообщал Национальный центр управления обороной России. В сопровождении участвуют.

Бывший заместитель командующего войсками ПВО Сухопутных войск по вооружению Александр Лузан считает, что несколько размещенных в Крыму РЛС "Ниобий-СВ" смогут контролировать все Черное море. По его словам, метровый диапазон позволяет радару видеть самолеты-невидимки, включая новейшие истребители США F-22 Raptor и F-35 Lightning II и бомбардировщики B-2 Spirit.

За неделю до этого американский исследовательский центр RAND предложил свое видение, как противостоять России в Черном море. Соответствующий доклад был подготовлен совместно с Бухарестским отделением Немецкого фонда Маршалла и Институтом Аспена в Румынии по итогам семинара "Россия, НАТО и черноморская стратегия: региональные перспективы".

В докладе отмечается, что Черноморский регион является центром конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы. Западные специалисты подсчитали, что Россия, по их оценкам, с 2008 года применила силу против других стран региона как минимум четыре раза - однако конкретные примеры не уточнены.

Рафаэль Фахрутдинов