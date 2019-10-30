Россия оказалась способна удовлетворить 30% мировой потребности в подлодках

Российское судостроение в ближайшие 10 лет способно удовлетворить мировую потребность в подлодках на 30%, следует из стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Ее утвердил во вторник премьер Дмитрий Медведев.

"Организации судостроительной промышленности Российской Федерации способны удовлетворить до 30% потребности мирового рынка в неатомных подводных лодках, которая в ближайшее десятилетие составит 60 – 70 единиц, в том числе по строительству малых и сверхмалых подводных лодок, а также обитаемых глубоководных аппаратов", – передает РИА "Новости" текст документа.

В августе адмирал Игорь Касатонов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Россия возвращается к темпам строительства подлодок времен СССР.

Перед этим сообщалось, что ВМФ России в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок.

Сергей Гурьянов