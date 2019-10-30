На иностранных военных базах России появятся кинотеатры и парикмахерские

На всех расположенных за пределами страны российских военных базах в будущем появятся многофункциональные культурно-досуговые центры. Об этом в докладе министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу сообщил замглавы военного ведомства Тимур Иванов. В таких центрах будут функционировать кинотеатры, парикмахерские, салоны красоты, детские игровые комнаты.

Один из первых таких центров, по словам замминистра обороны Иванова, уже в 2020 году откроется на территории 102-й российской военной базы в армянском городе Гюмри. Тимур Иванов напомнил, что подобные культурно-досуговые центры уже успешно функционируют и отлично себя зарекомендовали в ряде воинских частей. Но пока на территории России. Теперь же их станут оборудовать и в местах дислокации российских военных за рубежом.

Отмечается, что в армейских досуговых центрах можно будет не только отдохнуть, но и получить широкий спектр бытовых и социальных услуг. Будет уделено внимание и спорту. В Гюмри для российских военных построят унифицированный спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем, бассейном и другой инфраструктурой для занятий физподготовкой личного состава базы, а также для тренировок членов семей военнослужащих. Спорткомплекс планируется открыть в 2021 году.

Ранее сообщалось, что боевой потенциал 102-й российской военной базы в Армении увеличится почти в 2 раза после перевооружения на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники. Такие данные Сергею Шойгу, приехавшему во вторник в Гюмри, доложил командир базы полковник Николай Мартынюк. Начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев добавил, что материальными средствами, техникой и вооружением база обеспечена в полном объеме. Полигонная инфраструктура 102-й базы, по словам генерала Кузовлева, позволяет проводить полный цикл мероприятий по всем видам боевой подготовки, включая учения.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил улучшить бытовые условия российских военнослужащих на российской базе в Сирии Хмеймим.

Иван Петров