Россия и Армения подписали план сотрудничества министерств обороны на 2020 год

Ереван. 29 октября. ИНТЕРФАКС - План сотрудничества между оборонными ведомствами России и Армении подписан во вторник в Ереване.

Документ утвердили министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Давид Тоноян.

Главы военных ведомств утвердили план сотрудничества после переговоров, на которых Шойгу отметил, в частности, что совместная работа идёт успешно, в том числе на международных площадках, включая партнёров, вовлечённых в орбиту Договора о коллективной безопасности.

"Это и совместные учения, которые проходят на разных полигонах и в разное время, но, тем не менее, посвящены одному: чтобы наши войска были более слаженными, чтобы наши командиры понимали друг друга лучше", - сказал министр обороны России.