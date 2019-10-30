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30.10.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Армения подписали план сотрудничества министерств обороны на 2020 год

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Давид Тоноян
Давид Тоноян.
Источник изображения: РИА Новости

Ереван. 29 октября. ИНТЕРФАКС - План сотрудничества между оборонными ведомствами России и Армении подписан во вторник в Ереване.

Документ утвердили министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Давид Тоноян.

Главы военных ведомств утвердили план сотрудничества после переговоров, на которых Шойгу отметил, в частности, что совместная работа идёт успешно, в том числе на международных площадках, включая партнёров, вовлечённых в орбиту Договора о коллективной безопасности.

"Это и совместные учения, которые проходят на разных полигонах и в разное время, но, тем не менее, посвящены одному: чтобы наши войска были более слаженными, чтобы наши командиры понимали друг друга лучше", - сказал министр обороны России.

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Армения
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Шойгу Сергей
Проекты
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Военные учения
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